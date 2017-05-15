Не Навальный. Неполадки на Youtube вызвал символ в рекламе

Неполадки с проигрыванием видео на Youtube, которые возникли 14-15 февраля, вызвал символ в коде рекламы. Такой информацией поделилась пресс-служба интернет-компании "Яндекс".

В четверг российские пользователи видеохостинга жаловались на то, что вместо роликов видят лишь черное поле. Как вчера писала "Версия", многие аналитики связывали происшествие с нашумевшим секс-расследованием об Олеге Дерипаске и Насте Рыбке, которое выпустила команда блогера Алексея Навального.

Однако по сведениям представителей "Яндекса", проблемы Youtube спровоцировал знак "%", который использовался в адресной строке одного из рекламных роликов. Речь шла о скидке в 20%. Дело в том, что собственные алгоритмы видеохостинга используют этот спецсимвол для преобразования сетевых адресов. Два несогласованных кода вызвали парадокс и помешали нормальной работе страниц. Эксперты отмечают, что сотрудники Youtube уже устранили проблемы и восстановили нормальную работу плеера.