Tinder планирует запретить мужчинам первыми начинать диалог с девушками

Разработчики Tinder работают над новым обновлением, которое не понравится мужчинам. Так, представителей сильной половины человечества могут лишить возможности первыми начинать диалог с понравившимися девушками.

Как стало известно, в скором времени разработчики популярного приложения для знакомств Tinder работают над новым обновлением. Мужчинам могут запретить выступать инициаторами общения с девушками, которые вызывают симпатию. Это связано с тем, что женщины не хотят попадать под влияние тех мужчин, которые хотят первыми развязать диалог, а хотят оставить право за собой выбирать, нравится ли им молодой человек и стоит ли начинать общение. В планах сервиса стоит устранить возможный диалог, который будет противоречить моральным законам между представителями обоих полов.

Стоит отметить, что женщины давно говорят о том, что многие мужчины перестали делать первые шаги навстречу новым отношениям, а теперь они хотят лишить всех мужчин такой возможности.

В настоящий момент неизвестно, когда обновление будет запущено, однако предполагается, что вскоре оно заработает в тестовом режиме.