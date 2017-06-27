Роскомнадзор ускоряет механизм блокировки сайтов

Роскомнадзор ускоряет процедуру блокировки сайтов, внедряя вместе с операторами связи новый механизм. Об этом уведомили в пресс-службе госструктуры.

Представители надзорного ведомства рассказали, что создали более быстрый способ получения сведений из Единого реестра запрещенной информации. В 2018 году преимуществами механизма уже начали пользоваться более 70 интернет-компаний. Ещё 35 операторов проводят практические тесты.

Основной отличительной особенностью нововведений является выгрузка исключительно свежих или обновленных записей, так называемой, "дельту". Ранее они были вынуждены грузить полномасштабный информационный массив. Таким образом, примерно в 5 раз выросла скорость отклика сотрудников предприятий на решения Роскомнадзора относительно новых электронных ресурсов или тех, которые сменили сетевой адрес.