Хакеры одолели "неприступную" защиту Windows 10 UWP

Группе хакеров удалось одолеть ранее "неприступную" защиту Windows 10 UWP. Об этом стало известно ресурсу ANTI-MALWARE.

Киберпреступная организация CODEX утверждает, что её программисты обошли все пять защитных протоколов универсальной службы. Ранее Windows UWP позиционировалась, как самая надежная из всего программного обеспечения корпорации Microsoft. Однако злоумышленники успешно получили полный доступ к видеоигре Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection, которая создана на платформе UWP.

Члены CODEX преодолели пять уровней цифрового ограничения DRM. Они заявили, что смогли взломать такие алгоритмы, как Arxan, MSStore, UWP, XBLive и EAppX, что демонстрирует сильную уязвимость всей системы. По словам аналитиков, пока нельзя определить, смогут ли хакеры взломать аналогичные защитные алгоритмы в других продуктах с UWP. Эксперты предполагают, что Microsoft оперативно разработает обновление, устраняющее уязвимые лазейки.