Инженеры из США создали дрон-амфибию EagleRay XAV, который способен плавать под водой. Презентацию изобретения они представили на своём ролике в Youtube.

Аппарат выглядит как небольшая модель самолета с жесткими 1,5-метровыми крыльями и 1,4 метра длиной. Широкие возможности для перемещения предоставляет мотор с пропеллером, установленным на носу. На видео разработчики продемонстрировали, что EagleRay XAV способен на высоких скоростях летать в воздухе, перемещаться по поверхности водоёмов и при необходимости погружаться.

Сотрудники Университета Северной Каролины утверждают, что их конструкция позволяет беспилотнику проводить исследования под водой, изучая местную фауну или рельеф при помощи сонара. Затем он способен вынырнуть и оперативно подняться в воздух для транспортировки к другой цели. Это делает дрона очень многофункциональным, ведь для схожих целей полноразмерные самолёты вынуждены использовать разведывательные буи. К тому же, EagleRay XAV может сохранять заряд аккумулятора, ложась на воду.

В настоящее время физики пытаются разработать модели с измененными размерами. Перед ними также стоит задача: изготовить универсальный контроллер для комфортного управления в воздушной и подводной среде.