«ВКонтакте» обновила уведомления, но пока для iPhone

В социальной сети «ВКонтакте» владельцам iPhone уже доступно обновление, которое касается уведомлений. Платформа обновилась 14 февраля.





Примечательно, что пользователи так и не заметили новинки на своих гаджетах. Разработчики сообщают, что теперь работа с уведомлениями на смартфоне станет удобнее. «Теперь внутри приложения можно сразу отреагировать на оповещения – например, ответить на сообщение или принять заявку в друзья», - говорится в сообщении в App Store.



Кроме того, если уведомление было просмотрено пользователем на компьютере, то из панели телефона оно исчезает. Стоит отметить, что некоторые функции уже доступны владельцам устройств на Android, а имеющие iPad пользователи вновь стали требовать апгрейд для своих девайсов. В последнее время люди недовольны тем, как работает соцсеть и её разработчики – рейтинг платформы в App Store и Play Market внезапно обвалился с 4,6 звёзд до 1,4 и 3,8 соответственно. А пользователи всё ещё ждут, когда хотя бы функция редактирования сообщений появится на этих смартфонах.