В Windows 10 добавят новый режим для максимальной производительности

Разработчики Microsoft планируют добавить в Windows 10 новый режим, который обеспечит устройствам максимальную производительность. Так представители компании анонсировали на своём официальном ресурсе.

Возможность перейти на Ultimate Performance появится после обновления до версии операционной системы 17604. Эта опция ускорит работу аппарата посредством отключения или минимизации затрат на второстепенные фоновые процессы. Высвобожденные ресурсы пользователи смогут потратить на более важные затраты, требующие высокой производительности.

Пресс-служба уведомляет, что такой формат грозит быстрым износом комплектующих и требует хорошего охлаждения. По этой причине прежде всего Ultimate Performance пройдет открытое тестирование на персональных компьютерах. В скором времени его можно будет отыскать в параметрах электропитания на Pro-версиях Windows 10. В случае успеха, создатели адаптируют режим под мощности ноутбуков и планшетов.