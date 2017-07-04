Приложение Microsoft для iOS и Android теперь отправляет фото с телефона на компьютер

Корпорация Microsoft сегодня, 15 февраля, официально выпустила своё новое фото-приложение для iOS и Android, которое задумывалось как помощник студентам.





Новая программа от корпорации позволит «безболезненно» и сиюминутно отправить фотографии, сделанные при помощи гаджетов на iOS и Android, с устройства прямо на ПК, который оснащён последней версией Windows. Как стало известно журналистам «Версия Инфо», разработчики задумывали приложение как помощь студентам во время лекций или экзаменов, чтобы те могли сделать фотографию нужного элемента и работать с ней на своём ноутбуке, не использую дополнительные средства.





Приложение использует для обмена файлами сеть Wi-Fi и подключается напрямую к компьютеру с Windows 10, использующему ту же беспроводную сеть. Но одно «но» пользователи успели отметить уже в первые минуты после релиза. Дело в том, что для начала работы с приложением, которое получило название Photos Companion, необходимо просканировать QR-код, а в случае проблемы с открытием – покопаться в настройках ПК. Однако оно уже доступно для скачивания и оценки юзерами в официальных «магазинах» Apple и Google. Напомним, что Microsoft также поработала над тем, чтобы космос стал доступен каждому.