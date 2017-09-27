В США майнеры препятствуют поиску инопланетян

Майнеры криптовалют отбирают самые лучшие видеокарты для своих ферм и мешают астрономам из США исследовать инопланетную жизнь. О такой проблеме сообщают представители некоммерческого проекта SETI@home.

Сотрудники Калифорнийского университета в Беркли, которые занимаются поисками инопланетян, пыталась установить в двух обсерваториях самое лучшее современное оборудование. Как утверждает ученый Дэн Вертимер, ему с коллегами не удалось найти в продаже самые качественные графические процессоры. По словам исследователя, дефицит оборудования стал серьёзным препятствием для поиска пришельцев. При этом у астрономов было достаточно средств - для проведения изысканий они получили грант Национального научного фонда.

Аналитики предполагают, что критическая нехватка видеокарт возникла из-за растущего количества желающих добывать криптовалюту посредством майнинг-ферм. Представители разработчика NVIDIA уже дали обещание инвесторам исправить ситуацию. Производители также предлагают продавцам ввести ограничение на число товара, которое может купить один потребитель. Это, по мнению руководства, позволит уберечь рынок от одномоментной скупки майнерами самых лучших видеокарт.

Недавно уфологи из Гавайского университета Джон Лернед, профессор в области физики и астрономии вместе с коллегой Майклом Гиппке пришли к выводу, что сейчас пришельцы общаются с людьми через электронную почту, находясь на безопасном расстоянии.