Netflix предоставила кнопку для проверки длительности любовных отношений

В Netflix рассказали о своей последней разработке – сервисе Coach. Он предоставляет виртуальную кнопку, которая проверяет любовные отношения. Сервис стал прототипом гаджета, который использовался в одном из эпизодов сериала «Черное зеркало».

Известная компания Netflix представила свою последнюю разработку. По словам представителей этой американской развлекательной компании, они создали уникальную виртуальную кнопку, с помощью которой человек может проверить, насколько длительными будут его отношения с нынешним партнером. О новинке стало известно из одной из последних записей от Black Mirror в Twitter.

Так, пост от «Черного зеркала» гласит: «Посети сервис Coach (стоит ссылка), чтобы понять, насколько вы с вашим партнером являетесь идеальной парой». Таким образом, воспользоваться сервисом можно, если перейти на указанный сайт. После этого он генерирует новую ссылку. Этой ссылкой нужно поделиться с человеком, отношения с которым нужно проверить. После этого сайт требует, чтобы пара одновременно нажала на виртуальную кнопку. В итоге он покажет, насколько долго продлятся отношения между этими людьми.