Американские ученые создали способную следить за здоровьем бумажную салфетку

Американские ученые создали бумажную салфетку, которая содержит сенсоры для слежения за показателями здоровья человека. Об этом пишет журнал Advanced Materials Technologies.

Сотрудники Университета Вашингтона обратили внимание на материал, из которых состоят салфетки и туалетная бумага. Это микропористые волокна целлюлозы и очень маленькие углеродные трубки, которые образовывают наноструктурированный композит. Подобная структура делает его отличным проводником тока и чувствительным к механическим воздействиям.

Эксперты решили использовать такие свойства для изготовления электронных устройств, отличающихся гибкостью и компактностью. Они смочили салфетку в воде и прикрепили её к человеческому запястью на двустороннем скотче. Затем на неё поместили пьезорезистивные элементы. Исследователи обнаружили, что под воздействием давления и толчков пульса волокна начали растягиваться. Сенсоры зафиксировали эти изменения и на их основе определили частоту сердечных сокращений. В последующих тестах экспериментаторы успешно устанавливали чувствительные салфетки на очки - для регистрации скорости вращения глаз и на палец - для замеров изменения позиции сустава.

Изобретатели уверяют, что их разработка имеет очень малые объёмы и вес, а также безопасна для использования и окружающей среды. Они предполагают, что новинку смогут применять во множестве областей. Так, при помощи салфеток люди смогут проверить основные показатели организма в домашних условиях.