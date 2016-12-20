Зайцев: аппараты планетарной защиты смогут использовать астероиды в качестве оружия

Орбитальные аппараты, призванные стать частью системы планетарной защиты Земли от космических угроз, смогут использовать астероиды в качестве оружия. Об этом во время интервью рассказал Анатолий Зайцев, гендиректор НКП "Центр планетарной защиты".

Он является автором международного проекта "Цитадель", который призван обезопасить нашу планету от различных космических тел, прилетающих из космоса. По словам специалиста, Землю может разрушить лишь столкновение с объектом, примерно равным её по объёму. Но космические осколки, превышающие 5 километров в диаметре, уже способны нанести ущерб людям и спровоцировать глобальные катастрофы. За минувшие 600 миллионов лет подобное происходило уже порядка 60 раз. Один из таких случае привел к гибели 75% всей флоры и фауны.

По словам Анатолия Зайцева, существование такой опасности вынуждает людей создать СПЗ "Цитадель". При обнаружении астероида, летящего к Земле, будут приняты меры для смещения его траектории, такие как рассредоточенные ядерные удары, гравитационные захваты, ракетные двигатели, лазеры и прочее.

Анатолий Зайцев сообщил, что искусственные спутники, размещенные на орбите для защиты государств, в теории могут быть использованы для нападения. Так гравитационным воздействием астероид можно направить на определенный город. А такое кинетическое оружие, как установки для стрельбы вольфрамовыми стрелами, рискуют быть задействованными в земных военных конфликтах. Алексей Зайцев убежден, что такие последствия необходимо предотвращать при помощи международного законодательства.