Facebook в обмен на VPN-шифрование получит данные пользователей

Социальная сеть Facebook предложила своим пользователям новую функцию VPN-шифрования. Однако, приложение Onavo Protect принесет пользу не только тем, кто хочет остаться инкогнито – программа предоставит Facebook всю историю посещений и данные о пользователях.

Как стало известно экспертам, Facebook предлагает своим пользователям программу для VPN. Юзеры могут установить сервис Onavo Protect и получить возможность посещать различные ресурсы под разными IP-адресами.

Однако, заманчивое предложение скрывает в себе выгоду и для Facebook. Как оказалось, в соглашении прописано, что пользователь, начиная использовать данный сервис, дает свое согласие на обработку данных о своих историях посещений. Так, компания Facebook через VPN-сервис сможет получать все данные, которые не шифровали ресурсы, посещаемые пользователями.

Как отметили эксперты, компания Onavo не скрывает своей политики и не отрицает того, что предоставляет данные другим сервисам. Для того, чтобы обезопасить свои истории и данные, пользователям рекомендуют более тщательно изучать пользовательские соглашения и условия, прописанные в описании программ.