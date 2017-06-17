По небу Дубая запустят автономное воздушное такси

Власти Дубая в ОАЭ решают последние вопросы, связанные с запуском первого автономного воздушного такси. Оно будет передвигаться по небу и станет одним из видов общественного транспорта. Реализацией проекта занимается компания Volocopter.

СМИ Объединенных Арабский Эмиратов сообщают новость, которая показывает уровень технологического прогресса, до которого дошли главные разработчики страны. Известно, что Дубай является достаточно продвинутым городом. Новость о скором запуске в нем воздушного такси только подтверждает эту мысль.

Так, первое тестирование автономного автомобиля по небу над Дубаем уже произошло. Оно отлично показало себя в функционировании, а также удобном управлении. Когда воздушное такси будет запущено для пользования жителями, его водитель будет полагаться на GPS-навигатор. Также с ним на постоянной связи будет находиться диспетчер с земли.

Несмотря на то, что подобную технику еще не опробовало ни одно из государств, власти ОАЭ уверенно заявляют, что оно является безопасным. По их мнению, это один из шагов, который приведет страну к продвинутому будущему.