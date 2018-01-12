Романтика или коммерция: ученый рассказал правду о Дне всех влюбленных

Ученые из Университета Джона Хопкинса выявил, что романтические праздники, такие как День всех влюбленных, призваны для коммерции. Так, маркетологи умышленно навязывают стереотипы о том, что в такие праздники влюбленные обязаны дарить подарки и тратить деньги на цветы.

Как указывает исследователь, во всей современной романтике и в празднике Дня всех влюбленных отчетливо виден «след» коммерции. За множество лет праздник Валентина уже закрепился в сознании людей, как день, когда просто необходимо тратить внушительные суммы на бесполезные сувениры и подарки.

В статье ученого поднята тема о том, что в современном мире романтика как понятие уже утратила первоначальный смысл, заложенный ранее. Так, сейчас пары влюбленных не видят своих отношений без подарков, украшений, гаджетов и милых презентов. По словам исследователя, все это было намеренно навязано маркетологами, которые решили повысить продажи праздничной атрибутики и увеличить тем самым свои доходы. Ученый подытожил, что сейчас праздник Дня всех влюбленных стал не романтическим днем в жизни пар, а событием, к которому готовятся заранее. Если раньше влюбленные ждали праздника лишь для признания в любви, то сейчас пары надеются получить подарки.