В Роскачестве рассказали о потенциальных угрозах на сайтах с онлайн-знакомствами

Специалисты Роскачества рассказали об опасностях, которым могут быть подвержены пользователи мобильных приложений для онлайн-знакомств. Эксперты указали на то, что мошенники в таких сервисах могут похищать личные данные, незашифрованные приложениями.

Для анализа специалисты выбрали 23 приложения для Android и 19 сервисов знакомств для смартфонов на базе iOS. Все сайты с онлайн-знакомствами, отобранные для проверки, эксперты проверили по 119 категориям.

Было установлено, что большинство таких приложений не имеют должного шифрования и все данные, которые пользователи вносят в анкеты и поля для заполнения при регистрации могут быть похищены хакерами. Помимо персональной информации о фамилиях и номерах телефонов, злоумышленники могут перехватывать данные о геолокациях пользователей.

Как утверждают эксперты, проверка показала, что сайты с онлайн-знакомствами могут не только нанести вред в виртуальном плане, исказив представления пользователей об отношениях. Также такие сервисы предоставляют хакерам все возможности для похищения личных данных и вычисления точного местоположения жертв. Весь список приложений и результаты анализа эксперты Роскачества разместили на сайте ведомства.