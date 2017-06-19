Huawei опозорилась за покупку отзывов на флагман Mate 10 Pro

Компания Huawei оказалась в центре скандала, в этот раз китайского производителя уличили в заказе фальшивых положительных отзывов на флагман Mate 10 Pro. Корпорация разместила свою просьбу в закрытой группе на Facebook, предлагая пользователям разместить на сайте Best Buy хорошие отзывы о новинке.

Как стало известно, положительные отзывы на флагман от Huawei появились еще до выхода гаджета в продажу. Комментарии о том, как хорош новый гаджет, появились в день его презентации. Как утверждают эксперты, отзывы являются фальшивыми, так как с флагманом еще никто не успел бы ознакомиться.

Сейчас все комментарии на сайте Best Buy удалены, так как портал имеет собственную политику по размещению контента, и такие фальшивые отзывы ей противоречат. Тем не менее, оплошность Huawei успели заметить многие эксперты, отметив такой ход как нечестный.

По мнению специалистов, новым флагманом компания проверяет новый метод продажи гаджетов. Так, запуская флагман, который может обеспечить высокий рейтинг продаж и популярности, Huawei пытаются обеспечить успешные показатели по продажам дальнейших гаджетов линейки.