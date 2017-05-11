Миллионы устройств на Android подверглись атаке хакеров

Компания Malwarebytes Labs сообщила о том, что по всему миру миллионы устройств на базе Android оказались зараженными вредоносной программой, занимающейся скрытым майнингом криптовалют. Хакерское ПО превращает устройства пользователей во временный инструмент для получения криптовалюты.

Как стало известно, хакеры запустили в действие свою схему, обманывающую пользователей и вынуждающую их попадать в «ловушку». Так, экран гаджета на Android блокируется, на нем появляется изображение, в котором сообщается о том, что в смартфоне замечена «подозрительная активность». В этот момент, когда юзеры не могут покинуть сайт хакеров, программа начинает майнинг и успевает даже за несколько минут принести злоумышленникам вред.

Все средства от майнинга поступают на кошелек хакеров, а пользователи становятся жертвами, чьи телефоны и планшеты попросту использовали в качестве инструмента обогащения. По словам экспертов, пользователям стоит обратить внимание на защиту своих гаджетов, так как теперь и они, как ПК, подвержены риску атак.