Microsoft и Virgin Galactic сделают полёты в космос доступными для всех

Как стало известно, сегодня компании Microsoft и Virgin Galactic сделали шаг, который привлечёт множество обычных людей для космических полётов, а детские мечты о покорении Вселенной станут реальностью.





Дело заключается в веб-сайте, который Microsoft создала для партнеров. С передовым браузером Microsoft Edge «оторваться от Земли» вполне возможно. Команды компаний упорно работали над созданием программ, способных перенести каждого пользователя браузером в космос и позволяющих изучить все возможные параметры и ответить на любые вопросы, ощущая себя «там». Напомним, что Virgin Galactic первой открыла запись для частных суборбитальных полётов и запусков небольших спутников.





Представители обеих компаний утверждают, что ставят цель привлечь людей к программе и показать им, что космос – это не страшно, а необходимо. Браузер адаптировали для мобильных устройств и тач-скринов. Виртуальное путешествие доступно в 2D, 3D и WebVR. Последний способ возможен через девайсы смешанной реальности Windows. По словам представителей компаний, внедрение подобного опыта сейчас очень важно, поскольку человечество стоит на пороге масштабных исследований космоса. Им нужно больше людей и инвестиций. Программа также может использоваться в школах на уроках астрономии.