Дуров опроверг заключения "Лаборатории Касперского" об уязвимости Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров поспешил защитить свое детище от нападок заявлений представителей "Лаборатории Касперского". Он полностью опроверг обвиняющие заключения и уверил о безопасности мэссенджера.

Павел Дуров прокомментировал заявление "Лаборатории Касперского" об уязвимости Telegram. Создатеть мэссенджера отметил, что представители антивирусов всегда склонны преувеличивать свои заключение об опасности и подверженности вирусной атаке того или иного сервиса ради собственной выгоды. Таким образом "Лаборатория Касперского" внушает доверие к своему антивирусу и провоцирует граждан использовать исключительно его сервис.

В то же время, Павел Дуров, как создатель Telegram не может допустить скандала вокруг созданного им мэссенджера, потому он поспешил сообщить на своем канале о том, что "Лаборатория Касперского" определенно преувеличивает опасность. В связи с противоречивыми данными, обывателям осталось самостоятельно отдавать предпочтение тому или иному источнику.

Стоит напомнить, ранее "Лаборатория Касперского" заявила о подверженности Telegram хакерским атакам.