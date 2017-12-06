«Лаборатория Касперского»: Telegram уязвим для хакеров-криптовалютчиков

Эксперты корпорации «Лаборатория Касперского», которая специализируется на разработке систем защиты от компьютерных вирусов и других киберугроз, рассказали о критической уязвимости в клиенте Telegram. По их словам, хакеры использовали в нем код RLO, чтобы добывать криптовалюту.

Стало известно о том, каким образом пользователи мессенджера Telegram подвергались хакерским атакам. До сих пор принято считать, что данный мессенджер – один из самых надежных, так как не подвергается слежке и прослушиванию. Однако этот миф был разоблачен специалистами из «Лаборатории Касперского». Накануне они обнародовали данные, касающиеся атак хакеров на пользователей Telegram, происходящих не так давно. Выяснилось, что пострадать от них могли порядка одной тысячи человек.

Так, чтобы найти лазейку в защите мессенджера, киберпреступники использовали код RLO. Это позволяло скрывать им свои приманки под различными картинками, нажимая на которые пользователь предоставлял доступ к своим личным данным. В результате в руках у хакеров оказалась масса личных фотографий, а также переписок. Кроме того, таким способом они добывали криптовалюту самого разного вида. В «Лаборатории Касперского» подозревают, что преступники, виновные в этих киберпреступлениях, являются россиянами, так как на это указывает множество улик.