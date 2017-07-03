В Windows 10 появится функция идентификации пользователей по рисунку вен

Разработчики корпорации Microsoft рассказали о новой технологии PalmSecure, которой можно будет воспользоваться совместно с ОС Windows 10 Pro. Она может стать частью Windows Hello и предоставит владельцу устройства проходить идентификацию по рисунку вен.

В корпорации Microsoft сообщили об их новом проекте, разработкой которого они занимались совместно с компанией Fujitsu. Речь идет о новой технологии, которая поможет более качественно защитить личные данные, хранимые на устройстве. Единственное условие, при котором ею можно будет воспользоваться, это наличие компьютера, ноутбука или планшета, функционирующего на базе Windows 10 Pro. Подключив к ним инструмент Windows Hello, проходить идентификацию можно будет по рисунку вен.

Суть этой технологии заключается в том, что для доступа к данным больше не придется пользоваться старыми методами разблокировки устройства. Новый Windows Hello представляет собой сканер, функционирующий с помощью инфракрасных лучей. Для разблокировки нужно будет лишь поднести руку над сканером, и он быстро опознает руку владельца.