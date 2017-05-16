Теперь скриншот чужой Stories в Instagram не сделать незаметно

Разработчики приложения Instagram для смартфонов сообщают о новой функции, которая появится уже совсем скоро. После этого обновления скриншот чужой Stories уже нельзя будет сделать незаметно, так как Instagram предупредит об этом владельца.

Как стало известно, для приложения Instagram грядут новые обновления, снова касающиеся приватности. Так, теперь скриншот чужой Stories со смартфона уже нельзя будет сделать незаметно. После того, как произойдет обновление, при попытке сделать скриншот со стороны другого пользователя автору записи на сутки придет оповещение, что она осталась у такого-то пользователя. Небольшая поблажка в этом все же существует. Так, предупреждение будет отправляться не с первого раза. Разработчики Instagram хотят убедиться, что о нововведении узнали все пользователи, поэтому дадут возможность сделать один незаметный скриншот. При повторных таких манипуляциях предупреждение все же будет отправлено.

Как утверждают специалисты, возможно, это обновление может кого-то огорчить. По этой причине они назвали несколько способов, которые помогут их обойти. Так, один из них заключается в том, чтобы включить на своем устройстве режим самолета. Также скриншот можно будет продолжать делать, заходя в социальную сеть с компьютера.