Ученые научили смартфоны отличать детей от взрослых

Команда ученых из Университета в Южной Каролине и Чжэцзянского университета создала алгоритм iCare, позволяющий смартфонам отличить детей от взрослых. Новая программа, представляемая 13 февраля в Аризоне, определит возраст юзера по размеру его ладони.

Благодаря ученым, смартфоны смогут самостоятельно определять примерный возраст пользователя и выяснять, кто нажимает на экран – ребенок или взрослый. Благодаря разработке ученых, гаджеты смогут оснащаться специальным алгоритмом iCare.

Юши Чэн, глава команды инженеров Чжэцзянского университета, утверждает, что уже по первому касанию к экрану смартфона новая программа определит возраст пользователя с точностью до 84%. В алгоритме заложена функция геометрического анализа ладони человека, нажимающего на экран. Программа сканирует полученный от нажатия на экран отпечаток и определяет возраст юзера по размеру пальцев и ладони.

13 февраля алгоритм для распознавания возраста пользователей смартфонов будет представлен на конференции НоMobile в Аризоне. Разработчики предполагают, что новинка будет пользоваться интересом у владельцев современных гаджетов, так как она снизит случайные траты детей на платные подписки в Сети. Также такой алгоритм позволит тщательно контролировать запросы и сайты, посещаемые юными пользователями.