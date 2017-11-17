Boston Dynamics научили робота-собаку открывать двери

Разработчики робота-собаки из компании Boston Dynamics, базирующейся в США, научили ее открывать дверь. Это ее главное отличие от модели, которая была представлена ранее. Видеозапись с тем, как «собака» демонстрирует новые способности, появилась на сервисе YouTube.

Накануне в сети появились кадры, которые шокировали некоторых пользователей. Они взяты с ролика, который вчера был опубликован на канале корпорации Boston Dynamics в YouTube. На тех кадрах запечатлено, какие новые способности получил робот-собака в свете последних разработок. Как и обычно, видеозапись не слишком длинная, и отражает все по существу.

Вначале на ней появляется робот-собака модели, которую в Boston Dynamics уже показывали ранее. Она доходит до двери и останавливается, не понимая, как ей пройти дальше. После к ней подходит новый робот, у которого имеется рука-манипулятор. С помощью нее она открывает дверь и оба робота проходят в проем.

Пользователи сети высказали неоднозначную реакцию в свете этой новости. Одни придумывали для ролика другое название, что-то наподобие «Терминатор. Начало». Другие же высказали свои опасения, что позже вместо руки у таких собак появится оружие.