Обновленный Google Maps расскажет близким о разрядившемся устройстве пользователя

После обновления Google Maps сможет проинформировать о разрядившемся устройстве близких пользователя. Такие сведения появились на ресурсе разработчиков Xda-developers.

Аналитики обнаружили особый код в бета-версии сервиса v9.71. Данные намекают на то, что создатели разработают для обновленного Google Maps новую функцию. Благодаря ей владельцы смартфонов смогут передать друзьям и родственникам информацию о том, что у него садится заряд батареи. При этом система зафиксирует последнее фактическое местоположение обладателя гаджета. Отдельное уведомление отразит статус аккумулятора: заряжается он или нет.

По мнению экспертов, опция пригодится многим людям, которые желают известить других о неприятной ситуации. При этом заботливые родственники смогут узнать причину, по которой человек пропал из сети, и не будут переживать понапрасну.