Apple решила инвестировать в производство OLED-дисплеев для VR-очков

Компания Apple решила присоединиться к группе инвесторов предприятия eMagin и вложить средства в производство OLED-дисплеев для VR-очков. Об этом свидетельствуют публичные данные американской Комиссии по биржам и ценным бумагам.

Теперь деятельность eMagin спонсируется тремя крупными компания. Помимо Apple, свои инвестиции внесли LG и Valve. Суммарно упомянутые фирмы вложили порядка 10 миллионов долларов.

Известно, что основная сфера работы eMagin заключается в разработке компактных экранов для медицинского оборудования, военной аппаратуры и промышленных устройств. Представители компании утверждают, что их компоненты демонстрируют отличное качество и не допускают помех.

Однако гиганты в области электронных технологий намерены получить доступ к инновационным дисплеям для очков дополненной реальности. В частности, об Apple давно существуют слухи, согласно которым руководство задумывается о создании собственного продукта в этом направлении.