Apple показала новый кампус с высоты птичьего полёта

Корпорация Apple находится на финальной стадии строительства своего нового кампуса, куда понемногу пускает фанатов. Очередной обзор показал здание сверху.





Корпорация не скрывает, что гордится своим проектом и будущим местом работы тысяч своих сотрудников. Для поклонников пока доступна версия видеообзора, снятая при помощи дрона пилотом, с которым Apple очень сдружилась. Последнее его же видео появилось в середине января. В новом ролике заметен прогресс.

Футуристическое строение в форме «тарелки НЛО» 22 февраля официально назовётся Apple Park. В нём, помимо других «сказочных» привилегий, есть также аудитория посвящённая Стиву Джобсу - «Steve Jobs Theater», где раскрыли тайну трёх последних iPhone. Территория также вмещает фитнесс-центр, солнечную станцию, которая обеспечивает оборудование энергией на 75%. Сейчас известно, что набольшая проблема с властями заключается в разрешении на высадку 9 тысяч деревьев: яблонь, абрикос, вишни и хурмы. Собственно, дизайн ландшафта – финал строительных работ.