Инженеры из MIT создали для дронов "неуверенную" систему преодоления препятствий

Инженеры из американского MIT создали для дронов систему "неуверенности", которая позволяет преодолевать препятствия городской среды. Об этом стало известно изданию EurekAlert.

Сотрудники Массачусетского технологического института разработали концепцию NanoMap, предполагающую неопределенную оценку местоположения аппарата. По словам создателя работы Пита Флоренса, очень точные карты представляют опасность при быстрых полетах в внутри города. Обстоятельства и расположение предметов часто меняется, что не позволяет определить надежные маршруты передвижения.

В основе NanoMap лежит комплекс датчиков глубины, которые оценивают окружение в непосредственной близости от дронов. Результаты анализа позволят летательному устройству безопасно перемещаться в пределах поля зрения, а также разработают модель поведения при похожих обстоятельства с низкой видимостью.

Во время испытательных полетов беспилотник с NanoMap сталкивался с преградой лишь в 2% случаев, тогда как при отсутствии системы аварии случались примерно в 25%. Пит Флоренс утверждает, что NanoMap впервые позволит летать в трехмерном пространстве без точной ориентации. Это будет очень полезно для небольших квадрокоптеров, выполняющих работу в местах с физическими ограничениями. Её также планируют применять в поисково-спасательных и военных операциях. Из-за таких перспектив проект получал инвестиции от агентства Пентагона DARPA.