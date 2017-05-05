Открытие советских физиков позволило "Хабблу" отыскать скрытые галактики

Орбитальной обсерватории "Хаббл" удалось отыскать скрытые в созвездии Стрельца галактики благодаря открытии советских физиков. Об этом уведомляет пресс-служба организации.

Астрономы при помощи "Хаббл" зафиксировали галактическое скопление PLCK G004.5-19.5, удаленное от Земли на 6,6 миллиардов световых лет. Это космическое явление практически полностью недоступна для инструментов телескопа. Однако специалисты воспользовались, так называемым, "эхом" Большого Взрыва, которое указало на наличие там скопления тел.

Концепция этого явления была разработана в 1969 году учеными из СССР: Рашидом Сюняевым и Яковом Зельдовичем. Согласно их теории, крупные скопления материальных тел будут усиливать фоновое микроволновое излучение космоса. Из-за такого влияния, группы галактик будут видны через телескопы более "теплыми" оптическими сигналами.

Эту теоретическую разработку современные ученые лишь недавно адаптировали для работы электронных телескопов. Они предполагают, что вскоре советский метод поможет им обнаружить десятки скоплений и разгадать загадку вселенского расширения.