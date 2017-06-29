РКК "Энергия" разработала "умные полки" для МКС

Специалисты РКК "Энергия" разработали "умные полки" специально для работы на МКС. Об этом объявили представители корпорации.

Испытания инновационной системы хранения грузов, которая использует "интернет вещей", планируют испытать на космической станции осенью текущего года. Технология позволит астронавтам намного быстрее разгружать транспортные корабли типа "Прогресс". Сейчас они используют метод инвентаризации штрих-кодами, которые приходится считывать и регистрировать в базе данных вручную.

Разработка предусматривает использование специальных RFID-меток, закрепленных на объекты до старта на Земле. При помощи специального считывателя сотрудники МКС смогут быстро находить нужные предметы. Информация об их местоположении будет занесена в электронный каталог, доступный на планшетах. В ходе испытаний возможность прежде всего применят к лекарствам. Во время тестового режима космонавты смогут узнать не только о месте хранения медикаментов, но также о способе их применения и дозировке.