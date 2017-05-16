"Росатом" учредил компанию для развития 3D-печати

"Росатом" учредил компанию "РусАТ", которая займётся развитием 3D-печати в сфере атомных разработок. Так объявили в пресс-службе предприятия.

Новое учреждение организовано на базе топливной компании ТВЭЛ в качестве отраслевого интегратора. Его обязанностью станет создание и руководство продуктов в сфере аддитивных технологий. Среди прочего, представители "РусАТ" будут искать заказы на производство и заниматься контрактами. Согласно планам, к 2025 году её деятельность должна привести к захвату 1,5% мирового рынка и привлечь доходы 50 миллиардов рублей в виде доходов.

В объявлении сказано, что "РусАТ" намерена сконцентрироваться на четырех основных направлениях своей деятельности: изготовление материалов и порошков для трехмерной печати, производство серии 3D-принтеров и комплектующих, интеграция технологии в производство и создание программного обеспечения для систем. Для достижения этих целей организации предоставят мощности уже существующих предприятий Росатома.

Гендиректор Алексей Дуб сообщает, что в 2018 году "РусАТ" должны изготовить прототип собственного промышленного 3D-принтера и наладить его выпуск на рынок. Производство будет осуществляться в Новоуральске.