В Сети появились первые фото шикарного Xiaomi Mi 7

В Сети опубликовали первые фото шикарной новинки от Xiaomi - Mi 7 со сканером в экране. Его презентация должна состояться весной 2018 года.

Как известно, в Барселоне пройдет выставка MWC 2018, однако Xiaomi Mi 7 не будет на ней продемонстрирован. Возможно, корпорация организует отдельное мероприятие, где и покажет новинку, предположительно, это произойдет уже весной. По опубликованным в Сети снимкам нового Xiaomi Mi 7, можно заметить, что гаджет оснащен экраном без рамок, с небольшими отступами вверху и внизу, в который встроен сканер от печатков пальцев.

Новинка будет оснащена дисплеем на 5,5 дюймов, с разрешением на 2880х1440 пикселей. Помимо этого, работать Xiaomi Mi 7 будет на базе 8-ядерного процессора Snapdragon 845, а также иметь 6 и 8 Гб оперативной и 64 и 128 постоянной памяти. Отмечается, что смартфон также оснастят двойной основной камерой на 16 Мп и 13 Мп фронтальной.

Полученные снимки были сделаны при помощи компьютерной графики и благодаря той информации, которая ранее появлялась в Сети, потому можно считать, что они являются достоверными.