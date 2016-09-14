Российские физики разрабатывают сверхточные лазерные часы

Российские физики разрабатывают лазерные часы, показывающие сверхточное время. Об этом они заявили СМИ 12 февраля.

Сотрудники Физического института РАН в сотрудничестве с коллегами из МГТУ имени Баумана работают над созданием высокостабильного генератора импульсов. Согласно расчетам, новое устройство способно определять актуальное время в 10 раз точнее существующих в мире аналогов. По словам автора аппарата Михаила Губина, заведующего лабораторией стандартов чистоты в ФИАН, разработка не будет уступать конкурентам по размерам и надежности.

Ученые сообщают, что в настоящий момент работа находится на этапе экспериментального временного измерения. Эксперты сравнивают своё детище с часами на основе рубидия и цезия. Они отмечают, что эти механизмы делают очень незначительную погрешность в 1 секунду на 3 миллиона лет. Их недостаток заключается в долгом достижении номинальной точности - на это обычно требуется несколько недель. Лазерная система позволит таких неудобств избежать. Изобретение планируют задействовать в современных система радиотехнической связи, таких как ГЛОНАСС.