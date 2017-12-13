45% жителей России ежедневно заходят в социальные сети

45% совершеннолетних людей, проживающих в России, ежедневно заходят в социальные сети. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, проведенного в декабре.

91% всех молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет заходят в соцсети каждый день. Среди респонденты 25-34 лет пользуются такой возможностью 69%. Старше 60-ти в свои аккаунты заходят лишь 15%. При этом 62% россиян делают это, по меньшей мере, раз в неделю, а около 30% - никогда. В последнем случае 20% не располагают доступом к Интернет-ресурсам, 10% - не зарегистрированы ни в одной из сетей.

Социологи определили, что самой большой популярностью в Российской Федерации пользуется "ВКонтакте". Её ежедневная аудитория составляет порядка 28%. На втором месте с 19% находятся "Одноклассники", а третье занимает Instagram. Относительно мало набрали Google+ - 75, Facebook и "Мой мир" - по 4%. 1% опрошенных отметили частое использование Twitter и ЖЖ. Среди мессенджеров лидирует WhatsApp - 44%.

Сотрудники ВЦИОМ поинтересовались также распространенностью средств доступа. 52% пользуются Интернетом через мобильные телефоны. Максимальные показатели в этом ключе демонстрируют Instagram с 92% и "ВКонтакте" с 84%.