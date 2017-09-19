Эксперты рассказали об изменении будущего технологией блокчейна

Технология блокчейна в будущем изменит мир. Об этом СМИ сообщили Людовик Томас и Кристофер Лилло, создатели первой майнинг-фермы в Швейцарии - "Alpine Mining".

Специалисты прокомментировали падение биткоина в начале января и панику, которая возникла на этом фоне. Они отметили, что занимают криптовалютным бизнесом уже около семи лет и заметили, что для конца зимы это считается закономерным явлением. По словам Людовика Томаса, рост биткоина нередко привлекает новичков, а падение заставляет их разочароваться в нем и выйти из игры, что лишь усугубляет ситуацию на бирже. Он утверждает, что именно такие любители разовой наживы создают эффект эфемерности и нестабильности криптовалюты.

Людовик Томас уверен, что блокчейн будет работать ещё очень долгое время и обладает высоким потенциалом. По его мнению, технологию можно применять во многих сферах, таких как банковские операции, производство, благотворительные организации и различные услуги общественного характера.

Повсеместное использование блокчейна сделает мир более открытым, к чему большинство дельцов ещё не готовы. Так многие банкиры критикуют криптовалюту, чтобы позже её приобрести для влияния на рынок. Предприниматели могут также осуждать блокчейн, чтобы потом задействовать её в работе своих банков. Эта система позволяет самостоятельно анализировать и контролировать процессы, что является истинной ценностью изобретения криптовалют. Сооснователи "Alpine Mining" уверены, что будут эффективно использовать блокчейны даже после исчезновения многих криптовалют. Им любопытно, как же технологию будут регламентировать на законодательном уровне.