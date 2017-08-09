Эксперты назвали главную опасность просмотра порно

Китайские специалисты назвали самую главную причину, по которой опасно смотреть порно. Выяснилось, что благодаря установленным на порносайтах вредоносным программам, хакеры втайне от пользователей могут добывать криптовалюту.

В ходе своего исследования, специалисты проверили более ста самых популярных сайтов для взрослых. Оказалось, что главная опасность просмотра порно заключается даже не в моральной стороне, а во вредоносных программах, установленных хакерами. Так, специалистам стало известно, что злоумышленники намеренно встраивают в код порносайтов вредные программы, которые попадают на компьютеры пользователей и без его ведома начинают майнить криптовалюту для хакеров.

Помимо этого, объясняют специалисты, под привлекательными ссылками порносайтов довольно часто могут встречаться программные обеспечения, которые приносят вред ПК пользователя.