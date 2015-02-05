Эксперт заявил об угрозе уничтожения человечества группой FAGMA

Группа предприятий FAMGA, состоящая из Facebook, Apple, Microsoft, Google и Amazon, грозит вскоре уничтожить уничтожить человеческий вид. К такому выводу пришел американский эксперт Джеймс Грант.

Аналитик считает, что сейчас люди уже очень сильно зависят от интернет-устройств. Свидетельством тому является необычайно быстрый рост рынка смартфонов с 2015 года. Согласно подсчетам, пользователи расходуют на изучения сетевых ресурсов более половины своего личного времени.

Джеймс Грант приводит слова ученых из МТИ, которые заметили опасность, исходящую от развивающейся технологии искусственного интеллекта. Они обратили внимание, что Facebook модернизировала систему бота с целью увеличить влияние на юзеров. Корпорации Google и Apple также могут использовать ИИ для технического порабощения людей. Джеймса Грант считает, что через десяток лет - к 2028, компьютеры настолько сильно завладеют человечеством, что вызовут зависимость, намного сильнее наркотической. Влияние будет таким большим, что смартфон сможет диктовать покорному человеку свою волю.