YouTube посчитал нужным научить детей правильно затачивать ножи

На YouTube Kids нашли контент, неприемлемый для детей. Так, видеохостинг YouTube посчитал, что видео с инструкцией по заточке ножей желательно посмотреть маленьким пользователям.

Как стало известно, родители подняли волну негодования после того, как на специальной платформе для детей YouTube Kids были обнаружены ролики, содержащие неприемлемый контент. Например, герой одного из видеороликов разместил видео с инструкцией правильной заточки ножей, а сервис посчитал, что маленьким пользователям это будет познавательно и отнес этот ролик к детскому контенту.

Представители Google принесли извинения детям и их родителям и отметили, что подобные ролики будут помечены, как запрещенный для детской аудитории контент и удалены с видеохостинга.

Сотрудники YouTube заверили пользователи, что в скором времени отслеживание запрещенного для детей контента перейдет на новый уровень и подобные ролики будут удаляться сразу же, как появятся в видеохостинге.