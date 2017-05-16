В Подмосковье заработала голосовая система по приему показаний ЖКХ

В Подмосковье для снижения нагрузки на операторов ЖКХ эксперты начали внедрять новую систему автоматического сбора данных о показаниях коммунальных услуг. Для передачи показаний жители Подмосковья смогут позвонить в call-центр и сообщить все данные.

Как сообщили специалисты, внедряющие новую систему, жители Подмосковья теперь смогут передавать показания при помощи звонков в специальный call-центр. Все желающие воспользоваться новой системой будут передавать показания, надиктовывая данные со счетчиков. Специальная система будет распознавать слова людей и вносить их в базу.

Для более точной работы центра сбора информации о показателях счетчиках, люди смогут ввести цифры показателей через клавиатуру своих гаджетов. Сейчас система будет работать для жителей Подмосковья, чтобы снизить нагрузку на операторов, в случае успешного внедрения программа получит более широкое распространение.