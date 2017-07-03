Samsung заявила о намерении выпустить оборудование для добычи криптовалют

Компания Samsung из Южной Кореи заявила о намерении выпускать специализированное оборудование для добычи криптовалют. Слова представителей передает издание TheBell.

Стало известно, что корпорация заключила договор с производителем из Китая ещё в 2017 году. Теперь Samsung готовится представить разработанный этой кооперацией ASIC-чипа, который поможет "майнить" биткоины и прочие криптовалюты.

В пресс-службе южнокорейского предприятия отметили, что новыми чипами и устройствами прежде всего будут обеспечены китайские фирмы. Пресс-секретарь добавил, что сложно прогнозировать возможные доходы, потому как Samsung только начинает развиваться в этой отрасли. В скором времени планируется выпуск портативных GPU-майнеров, предназначенных для мелких видов криптовалют.

Аналитики обратили внимание, что Samsung располагает внушительными мощностями для изготовления полупроводников, ведь именно она смогла стать эксклюзивным поставщиком OLED-дисплеев для последней модели смартфонов Apple - iPhone X.