Компания Microsoft может создать Netflix для игроманов

Фил Спенсер, руководящий компанией Xbox, рассказал геймерам об обновлении системы работы сервиса подписок Xbox Game Pass. Появились данные о том, что подписка станет аналогом Netflix и даст геймерам моментальный доступ к новинкам от Microsoft.

По словам Фила Спенсера, сервис Xbox Game Pass станет интересным предложением к сотрудничеству с многими разработчиками из других корпораций. В Microsoft посредством обновленной программы намерены расширить спектр сотрудничества и получить совместные проекты с другими студиями, которые захотят выпускать игры на их платформе.

Первой игрой в новом обновленном сервисе станет Sea of Thieves. Как утверждает Фил Спенсер, система подписок охватит и удовлетворит потребности и геймеров и разработчиков. Создатели игр получат возможность сотрудничать с Microsoft, а игроманы смогут моментально знакомиться с новыми проектами, выпускаемыми компанией.