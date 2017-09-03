За три года израильские танки станут неразрушаемыми

За три ближайших года все танки израильской армии станут неразрушаемыми благодаря комплексу защиты "Меиль Руах". Об этом изданию Jane's рассказал руководитель отдела защитных систем компании "Рафаэль".

Активная защита "Меиль Руах" представляет собой особую систему, которая крепится на бронетехнике. В активированном режиме она обнаруживает противотанковый снаряд на подлете и создает помехи, которые уничтожают опасные боеприпасы или ослабляют урон. Подобные меры очень эффективны против управляемых ракет, а потому - улучшают шансы танка остаться невредимым.

Системы уже опробованы в условиях испытаний и реальных боев. Во время тестов броню танков обстреливали многими типами современных средств при температуре от -25 до +50 градусов по Цельсию. За 48 интенсивных обстрелов по объектам, защищенных "Меиль Руах", техника ни разу не была серьезно повреждена. Ифтах Клейман отметил, что эти средства тестировались даже на американских "Абрамсах".