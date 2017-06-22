У робота Софии случился сбой после вопроса о коррупции в Украине

У робота Софии случился програмный сбой в попытке ответить на вопрос о коррупции в Украине. Об этом на своей странице в Facebook объявила украинский парламентарий Алена Шкрум.

Депутат Верховной Рады сообщает, что ситуация произошла в Украинском доме Давоса в рамках Всемирного экономического форума. У андроида попросили совета о том, как бороться со взяточничеством в стране. По словам Алены Шкрум, робот попытался дать ответ, однако у него нарушился скрипт и завис процессор.

Ранее на этом же мероприятии София участвовала в разговоре с Германом Грефом, директором "Сбербанка". Во время беседы об искусственном интеллекте она шутила относительно стереотипов о роботах.

София - разработка компании Hanson Robotics из Гонконга. Создатели машины наделили её способностью к адаптации и самообучению. Сейчас она успешно имитирует поведение человека и способна работать вместе с людьми. Кроме того, София вошла в историю, как первый робот, получивший подданство Саудовской Аравии.