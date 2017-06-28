Facebook станет блокировать миллион фейковых аккаунтов

Facebook будет блокировать миллионны фейковых страниц на стадии их регистрации. Об этом рассказали в письменном показании компании комитета по разведке сената США.

Так, в показании отмечается, что в компании на постоянной основе усовершенствуют техническую систему для выявлений и удалений фейковых учетных записей и сокращения их распространения при помощи их материалов, которые нарушают политику Facebook. Ежедневно компания блокирует миллионы ненастоящих страничек при регистрации, так как система изучает тысячу атрибутов в учетной записи и сосредотачивается на обнаружении поведения.

Об этом рассказали в показаниях Facebook, датироваными 8 января этого года, и опубликованными в четверг сенатским комитетом.

Отмечается, в компании Twitter ежедневно распознают и блокируют больше 450 тысяч подозрительных логинов. "В сентябре 2017 года наши системы идентифицировали и проверяли около четырех миллионов подозрительных аккаунтов в неделю", — говорится в заявлении компании.