Apple работает над обновлением приложения для чтения электронных книг

СМИ стало известно о том, что Apple Inc начала работу над обновленной версией своего приложения для чтения электронных книг iBooks. Отмечается, что для разработки Apple привлекла одного из руководителей Amazon.

Как сообщают СМИ, новое приложение могут выпустить уже ближайшие месяцы. Отмечается, что корпорация разработала упрощенный интерфейс и обновленный книжный онлайн-магазин, который похож на App Store. По информации масс-медиа, также компания начала тестирование нового раздела "Читается сейчас" и отдельной вкладки для аудиокниг.

Аналитики предполагают, что это станет самым большим обновлением приложения для электронных книг за последние несколько лет, которое позволит обеспечить Apple конкуренцию на рынке, на котором сейчас главным лидером является Amazon.