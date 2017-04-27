Ученые в Шотландии научились производить таблетки в домашних условиях

Благодаря кропотливой работе шотландских ученых, мир увидит более совершенную технологию печати реакционных емкостей, с помощью которой откроется возможность производить лекарства из домашних ингредиентов.

Пробный образец был воспроизведен на 3D-принтере. Это небольшое количество взаимосвязанных сосудов, внутри которых сразу могут случаться четыре химические реакции. Реакция включает 12 этапов. Все начинается с фильтрации и заканчивается выпариванием. Для получения данного аппарата, следует купить программное обеспечение, набор составляющих и принтер стоимостью приблизительно 2000 дол. Разработчики точно знают, что их работа не пройдет даром и видят в ней толк, так как такой способ может способствовать получению лекарств в удаленных регионах или на международных космических станциях. Огромным минусом устройства, может служить вероятность попадания его в недобрые руки, которые занимаются распространением вредных препаратов.