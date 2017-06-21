Apple оставит новый 6,1-дюймовый iPhone без важной функции

Аналитики корпорации KGI Securities раскрыл информацию об особенностях 6,1-дюймового iPhone, который компания Apple намерена представить в 2018 году. Отмечается, что Apple оставит новый iPhone без важной функции.

Как рассказали эксперты, новый iPhone может лишиться поддержки технологии 3D Touch, которая позволяет устройству определять силу нажатия на экран и вызывать в зависимости от этого различные функции. Также отмечается, что экран 6,1-дюймового смартфона будет базироваться на матрице TFT, а не OLED, так как светодиодные матрицы более дорогие.

Кроме того, алюминиевый корпус гаджета может говорить о том, что в нем отсутствует беспроводная зарядка, которая буквально в прошлом году появилась в линейке устройств Apple.

Аналитики также предположили, сколько может стоить новый 6,1-дюймовый iPhone. Его предварительная цена - 700-800 долларов.