ESET: в WhatsApp мошенники распространяют «купоны Burger King»

Компания информационной безопасности ESET предупреждает пользователей мессенджера WhatsApp о новой схеме мошенников. Хакеры рассылают ссылки с акциями на «купоны от Burger King», подтверждая достоверность отзывами на Facebook.

Как стало известно, мошенники использует доверие пользователей, обогащаясь за счет рекламы, за просмотры которой начисляются средства. Так, через мессенджер WhatsApp пользователи получают рассылки об акциях с выигрышем «купонов от Burger King». Для участия в акции людям предлагают перейти на страницу в Facebook, где уже размещены поддельные отзывы.

Пользователи для участия в акции получают условия: распространить ссылку с информацией. В итоге, победителей в этой акции нет, а доверчивые люди зря тратят свое время на участие.

Эксперты рекомендуют не реагировать на подобные рассылки, так как мошенники используют страницы пользователей. Благодаря посещению всех этих сайтов, хакеры получают деньги за просмотры рекламы, размещенной на страницах с невыигрышной акцией.