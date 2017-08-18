"Лаборатория Касперского" нашла новый вирус, ворующий деньги

Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили новый вирус, который способен похищать деньги пользователей. Отмечается, что вирус под названием Mezzo способен подменять документы во время работы с ними в популярной бухгалтерской программе.

Как сообщают специалисты "Лаборатории Касперского", в настоящий момент вредоносный код только собирает данные на зараженном компьютере и передает их злоумышленникам, что указывает на возможную подготовку хакерской атаки в будущем. Отмечается, что больше всего вирус заинтересован документами в "1С", которые были созданы менее двух минут назад. Предполагается, что троян способен подменить платежные реквизиты при обмене электронных документов с банком.

В "Лаборатории Касперского" отметили, что если подобное происходит, то вирус подменяет реквизиты счета в файле непосредственно в момент передачи данных. В противном случае, Mezzo может заменить весь файл поддельным. Как стало известно, от данного вируса пострадали всего несколько человек, при этом большинство зараженных компьютеров находится в России.